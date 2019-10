Marian Banaś zatrudnił kolegę, który kilka late temu przeszedł na emeryturę

Biorąc pod uwagę, że w podobnym czasie Banaśdoprowadził do odwołania wszystkich swoich zastępców, może zastanawiać, dlaczego szefowi NIK tak bardzo zależało na szybkim zatrudnieniu Jadackiego. Tym bardziej, że Jadacki kiedyś już w Izbie pracował i zdarzyło mu się popełnić duży błąd, który wprawdzie nie skutkował wypowiedzeniem umowy o prace, ale jednak położył się cieniem na jego karierze. Co się stało? Przebywając na zwolnieniu lekarskim w 2007 r., podjął pracę jako wykładowca na uczelni wyższej.

Poproszony przez dziennikarzy o wyjaśnienie, jak to możliwe, że nie jest w stanie pracować w NIK, ale nie ma już problemu z wykonywaniem pracy wykładowcy, wyjaśnił, że prac z Izbie "jest ogromnie stresująca i wywołuje u mnie nerwicę serca", podczas gdy praca na uczelni jest źródłem satysfakcji.