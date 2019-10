wiadomości Krzysztof Janoś 41 minut temu

Menadżer szczęścia zadba o ciebie w pracy. Czas na czyny, bo wypalenie zawodowe to choroba

Wypalenie zawodowe zostało wpisane do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób WHO. Według badań Gallupa osoby, które doświadczyły wypalenia aż o 23 proc. częściej trafiają do szpitala. Oprócz cierpienia pracownika oznacza to straty dla firm. Ratunkiem może być menedżer szczęścia.

