Metro chce podpisać umowę sprzedaży hipermarketów Real

Jak uzgodniono w liście intencyjnym, przedmiotem dalszych negocjacji jest sprzedaż sieci Real jako całości. Na obecnym etapie rozmów szacuje się, że wartość netto potencjalnej transakcji wyniesie ok. 500 mln euro – informuje serwis Wiadomości Handlowe.

- Sygnatariusze listu intencyjnego będą dążyć do podpisania finalnej umowy do końca stycznia 2020 r. To, czy umowa zostanie podpisana i jakie ostateczne warunki sprzedaży biznesu hipermarketowego Metro zostaną przyjęte, zależy od przebiegu dalszych negocjacji – napisano w komunikacie.

