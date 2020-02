Mieszkanie Plus: Ministerstwo Rozwoju planuje oddać 3,6 tys. mieszkań. Jak dotąd na obietnicach się kończyło

- Według stanu na 31.12.2019 r. w realizacji jest łącznie ok. 9,7 tys. lokali mieszkalnych w ramach części rynkowej i społecznej programu "Mieszkanie Plus" – czytamy w odpowiedzi na interpelację poselska w tej sprawie, o czym informuje PAP.

Natomiast według stanu na 31.12.2019 r. wybudowano łącznie ok. 7,8 tys. lokali mieszkalnych.

Według informacji z grudnia w ramach programu Mieszkanie Plus trwa projektowanie blisko 18 tysięcy mieszkań, kolejne 18 tysięcy oczekuje na decyzje inwestycyjne. W toku analiz due diligence znajduje się ponad 20 tysięcy mieszkań w całej Polsce.

Tyle deklaracje, bo realizacja obietnic wygląda mniej spektakularnie. Jak już pisaliśmy, w ramach programu nie oddano jeszcze nawet tysiąca mieszkań - i to przez trzy lata. do końca 2019 roku w sumie oddano do użytku zaledwie 867 mieszkań. W 2017 roku nie oddano żadnego lokalu "z uwagi na trwające nadal prace budowlane". W następnym roku mieszkania otrzymało 480 rodzin, a rok później już tylko 387.