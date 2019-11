Miliarderzy z pasją do pisania. Wśród trzech głośnych nazwisk, jedno jest z Polski

Leszek Czarnecki to jeden z wyjątków na polskiej scenie, który zdecydował się na ten krok. W swoich publikacjach nie skupia się tylko na zarabianiu pieniędzy. Opisuje w nich skromne początki swojej działalności biznesowej oraz doświadczenia kierowania ogromną prywatną grupą kapitałową w Polsce. Wnioski opiera na praktycznych przykładach ze swojej działalności oraz innych osób . Bardzo ważnym elementem jest to, że ujawnia w nich również mechanizmy, które doprowadziły do kryzysu z 2008 roku, a także wskazuje, że niektóre z nich niestety się odradzają. Jego publikacje dotyczą często bardzo skomplikowanych aspektów, ale nie są napisane trudnym językiem. Można powiedzieć, że są to książki o branży dla osób spoza branży.

Jego książka “How to Win at the Sport of Business: If I Can Do It, You Can Do It” to zaktualizowane wpisy z osobistego bloga, którego pisał przez lata. Wyciągnął z nich esencję i dodał nową insiderską wiedzę, w efekcie czego stworzył dzieło, w którym czytelnicy znajdą informację jak stać się dobrze prosperującym przedsiębiorcą.