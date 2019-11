Miliony obsłużonych pasażerów. Po 85 latach Lotnisko Chopina potrzebuje alternatywy

2 mln pasażerów rocznie szybko okazało się liczbą niewystarczającą, a dotychczasowy obiekt zbyt mały. W 1975 r. przeniesiono do nowych lokalizacji część administracyjno-biurową. Cztery lata później pasażerowie zaczęli być odprawiani w tzw. „hali fińskiej” (późniejszy terminal Etiuda). To w tym budynku były kręcone sceny do „Misia” Stanisława Barei.

„Popyt na podróże lotnicze stale rośnie, a możliwości Lotniska są już na wyczerpaniu. Radom, jako port komplementarny na Mazowszu jest idealny do przejęcia ruchu czarterowego i niskokosztowego z Warszawy. Taki ruch uwolni w stołecznym porcie część przepustowości, która jest konieczna do wypracowania masy krytycznej dla CPK” – dodaje Piotr Rudzki.

W Radomiu trwają prace przy wydłużeniu pasa startowego z 2 do 2,5 km, powstanie też nowoczesny terminal o powierzchni 30 tys. m2. Prace miały potrwać do końca 2020 r., ale zapaść na rynku budowlanym i brak rąk do pracy sprawił, że firmy, które miałby stanąć do przetargu, nie chcą podjąć się tego zadania w tak krótkim czasie.