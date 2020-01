Minister Finansów: Podatnik ma prawo się pomylić

- Powinniśmy się chwalić, że płacimy podatki i tępić szarą strefę, a my, ministerstwo, chcemy pokazać, że podatnicy to nasi klienci i że to my jesteśmy tu dla nich, a nie odwrotnie – dodał.

- Za wcześnie, by mówić o szczegółach, ale chodzi o to, że tam, gdzie podatnik popełnił błąd (przy czym nie chodzi o działanie z premedytacją), to po co karać, skoro można pouczyć? Oczywiście, jeśli ktoś popełni ten sam błąd dwukrotnie, to już poniesie karę, bo nie jest tak, że urząd będzie na wszystko przymykał oczy – wyjaśnił pomysł i dodał, że kładzie on nacisk na to, by "grać fair".