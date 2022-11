Czym jest kapitalizacja odsetek?

Kapitalizacja odsetek jest pojęciem bardzo istotnym w kontekście ofert lokat bankowych czy kont oszczędnościowych, ale zastosowanie znajduje w wielu innych sferach. Co należy rozumieć przez to pojęcie? Co to jest? To powiększenie kapitału o wygenerowane odsetki.

Na czym polega kapitalizacja odsetek?

Kapitalizacja odsetek określa częstotliwość, z jaką odsetki od złożonego w ramach depozytu terminowego kapitału będą dopisywane do tej kwoty przez bank. W ten sposób powiększa się kapitał bazowy, dzięki czemu w kolejnych okresach rozliczeniowych odsetki są naliczane od wyższej kwoty. Im częściej następuje kapitalizacja, tym lepiej dla Ciebie, bo więcej zarobisz na podjętej inwestycji i ulokowaniu swoich pieniędzy na lokacie.

W jaki sposób wyliczana jest kapitalizacja odsetek?

Banki informują swoich klientów o tym, ile wynosi oprocentowanie lokaty czy konta oszczędnościowego, ale i o tym, jaka obowiązuje w ich przypadku kapitalizacja odsetek. Możesz też obliczyć ją na własną rękę. Wzór nie jest zbyt skomplikowany:

K=K0*(1+r/m)mn

Gdzie:

K – kapitał końcowy,

K0 – kapitał początkowy,

r – nominalna stopa procentowa w skali roku,

m – liczba kapitalizacji w czasie roku,

n – czas trwania lokaty.

Jeśli więc kapitał początkowy złożony na lokacie wynosi 20 000 zł, a kapitalizacja odsetek odbywa się co miesiąc, zaś oprocentowanie wynosi 8 proc., to odsetki są równe:

20 000 zł*(1+0,08 proc./12) 1x12 = 21668,60 zł

Odsetki od kapitału przy miesięcznej kapitalizacji wyniosą 1668,60 zł.

Gdzie stosowana jest kapitalizacja odsetek?

Zdecydowanie najczęściej z kapitalizacją odsetek możesz mieć do czynienia w przypadku ofert na depozyty terminowe, głównie lokaty, ale nie jest to jedyny taki przypadek. Powszechnie kapitalizacja stosowana jest do obliczania zysków z kont oszczędnościowych, czyli od środków powierzonych na takim rachunku bankowi.

Zdarza się, że kapitalizacja odsetek niekoniecznie oznacza zysk. Tak będzie w przypadku odsetek kredytowych. Im rzadziej taka kapitalizacja ma miejsce, tym lepiej dla Ciebie, ponieważ rzadziej będą one dopisywane do Twojego długu. Przykładem jest mnożenie odsetek karnych. Działa to dokładnie na takich samych zasadach jak w przypadku lokat terminowych, ale efekty są dla Ciebie negatywne.

Z kapitalizacją odsetek możesz mieć też do czynienia w przypadku odsetek naliczanych w związku z odkładaniem pieniędzy w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych, w skrócie IKE.

Jak często naliczana jest kapitalizacja odsetek?

Nie ma odgórnego obowiązku naliczania odsetek od lokaty czy konta oszczędnościowego z założoną częstotliwością. Dlatego kapitalizacja zaoferowana przez bank może być: jednorazową, realizowaną na koniec okresu trwania lokaty,

roczną, czyli raz w roku,

półroczną, czyli dwa razy w roku,

kwartalną, czyli 4 razy w roku,

miesięczną, czyli 12 razy w roku,

dzienną, czyli 365 lub rzadziej 360 razy w roku. Na jaką kapitalizację odsetek na lokacie bankowej najlepiej się zdecydować? Najkorzystniejsza dla Ciebie, jako osoby oszczędzającej jest kapitalizacja dzienna, jeśli oczywiście jest ona dostępna. Im częściej dokonywane jest dopisywanie odsetek do kapitału początkowego, tym większe zyski będziesz w stanie przy tym osiągnąć. Kwartalna kapitalizacja będzie korzystniejsza od rocznej czy półrocznej lub dokonywanej na koniec okresu trwania depozytu.

Kapitalizacja odsetek a podatki

Przy kapitalizacji odsetek do kwoty kapitału złożonego na lokacie czy na koncie oszczędnościowym dopisywana jest kwota Twojego zysku. To przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych, czyli tak zwanym podatkiem Belki.

Jakiś czas temu dzięki częstej, codziennej kapitalizacji można było "obejść" podatek Belki. Nie płaciło się go bowiem od zysku poniżej wartości 2,49 zł, a wynikało to z konieczności zaokrąglania opodatkowania i podatku. Obecnie jednak od wszystkich odsetek, nawet najmniejszych, należy opłacić 19 proc. podatku Belki.

