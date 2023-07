Niemcy podziękują Polsce? "To byłaby wizerunkowa i gospodarcza katastrofa"

Media: Berlin wycofuje się z umowy z Polską

- Nie znamy wszystkich faktów. Być może to, o czym teraz słyszymy, to element pewnej gry negocjacyjnej. Byłoby źle, gdyby ten projekt upadł. Liczę jednak na to, że uda się doprowadzić sprawę do satysfakcjonującego finału - mówi były minister obrony narodowej money.pl.