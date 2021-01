Niemcy zaczynają produkcję szczepionek Pfizer i BioNTech. Na rynek ma trafić 750 mln dawek

Do tej pory produkcja odbywała się głównie w belgijskim Puurs (niedaleko Antwerpii) w fabryce partnera BioNTech, firmy Pfizer.

Koncern farmaceutyczny Pfizer zapowiedział w piątek, że na przełomie stycznia i lutego, przez trzy do czterech tygodni, spowolni dostawy szczepionek przeciw Covid-19 do państw UE. Firma tłumaczy to koniecznością przeprowadzenia prac remontowych w fabryce w Puurs.