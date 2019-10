Niemiecki eksport w zapaści. To odbije się na Polsce

Tak źle w tym roku u naszych zachodnich sąsiadów jeszcze nie było. Niemiecki eksport spadł w sierpniu o 3,9 proc. rok do roku do zaledwie 101 mld euro. Ostatni raz tak niska sprzedaż za granicę była w grudniu 2018, a wcześniej w styczniu 2017. Na świecie coraz mniej jest chętnych na ich wyroby.

Uderza też w Niemców słabnący w związku z brexitem funt szterling. Nagle ich produkty na Wyspach stały się zbyt drogie. Eksport do Wielkiej Brytanii spadł do 5,9 mld euro i był niższy o 394 mln euro niż rok wcześniej.

Polska jest piątym największym odbiorcą eksportu z Niemiec za Chinami, Holandią, Francją i Wielką Brytanią. Wszystko wskazuje jednak na to, że wkrótce wskoczymy na miejsce czwarte, bo brytyjski funt wcale nie chce się umacniać. O ile świat zmniejszył zakupy nad Renem, Dunajem i Łabą to my je utrzymujemy. Oprócz nas więcej kupują ostatnio Amerykanie, Francuzi, Szwajcarzy i Rosjanie.

Mniejszy też import. Głównie z Polski

Razem z eksportem spada też i niemiecki import. Zmniejszył się w sierpniu o 3,1 proc. rok do roku. I to głównie ten pochodzący z Polski.

Mniej kupowali też we Francji i Chinach, ale tam spadki były mniejsze. Nie musimy tego jednak od razu wiązać z niechęcią do naszych towarów. Wiele fabryk w Polsce wytwarza części do niemieckich produktów, więc gdy tych produktów sprzedaje się na świecie mniej, to i mniej siłą rzeczy sprzedadzą do Niemiec zlokalizowane u nas fabryki.