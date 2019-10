Obwodnica Augustowa. Oferta Budimeksu najwyżej oceniona

Chodzi o zaprojektowanie tzw. przełożenia drogi krajowej nr 16, by w przyszłości od południowego - wschodu omijała Augustów i łączyła się z drogą nr 8.

Drogowcy zamierzają też modernizować drogę krajową nr 16 na odcinku od ul. Turystycznej w Augustowie do Głębokiego Brodu, co miałoby umożliwić samochodom ciężarowym dojazd do granicy z Litwą w Ogrodnikach.