Obywatelska burza mózgów Cel? Podróż pociągiem ma być bardziej komfortowa!

45 osób (wyłonionych spośród ponad 150) w kilku zespołach pracowało nad pomysłami, które mają doprowadzić do zwiększenia komfortu przejazdu pociągami. Nad merytoryką czuwali eksperci z branży kolejowej, zespołu GovTech Polska, a także firmy z sektora IT i nowych technologii. Dla autorów najbardziej innowacyjnego projektu nagrody ufundowało PKP Intercity .

– To pierwsza burza mózgów z udziałem innowatorów, most między sektorem publicznym, a ludźmi, którzy nie boją się trudnych wyzwań. Polska kolej zmienia się i nadal chce się zmieniać. Jesteśmy otwarci na innowacje, nie tylko jeśli chodzi o inwestycje w infrastrukturę czy tabor, ale też nowinki z dziedziny nowych technologii – zapowiada Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP, organizacji promującej wszelkie innowacyjne działania i projekty, które pozwolą usprawnić funkcjonowanie kolei w Polsce.

– Polska kolej staje się dobrym przykładem dla Europy, jak wykorzystać innowacyjność, by stworzyć zupełnie nową jakość. Do 2023 roku zamierzamy zainwestować ponad 100 mld zł, dzięki którym uda się stworzyć nowoczesne i bezpieczne szlaki kolejowe, obsługiwane przez najbardziej zaawansowane systemy komputerowe – zapowiada Andrzej Adamczyk , minister infrastruktury.

– Chcemy odpowiadać na potrzeby naszych pasażerów. I to oni najlepiej wiedzą, jakiej kolei oczekują. Dziś możemy pochwalić się zmodernizowanym taborem i wspólnym biletem. Mamy nowe, innowacyjne dworce systemowe wykorzystujące najnowsze zdobycze techniki. Uruchamiamy stacje ładowania samochodów i rowerów elektrycznych. Dzięki burzy mózgów możemy usłyszeć coś, co inaczej nie wpadłoby nam do głowy. Pomysły młodych ludzi to najlepsze rozwiązanie – nie ma wątpliwości Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.