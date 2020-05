Odmrażanie gospodarki. Branża beauty przygotowuje się się na ponowne otwarcie lokali

Jeszcze w tym tygodniu mają się pojawić wytyczne dla branży, które zostaną odmrożone w III etapie, co zapowiedziała w poniedziałek wicepremier Jadwiga Emilewicz w programie "Money. To się liczy" . Chodzi tutaj przede wszystkim o liczbę osób na metr kwadratowy. Minister rozwoju wspomniała też o protokołach dotyczących dezynfekcji stanowisk w zakładach fryzjerskich i kosmetycznych, procedur po wyjściu klienta, przygotowania stanowisk.

Branża beauty nie czeka i proponuje rządowi własny przewodnik pn. "Bezpieczne salony kosmetyczne i fryzjerskie - wracamy do pracy" autorstwa Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego (PZPK), do którego dotarł "Puls Biznesu". Jednym z jego zaleceń jest umawianie wizyt w salonie wyłącznie przez internet lub telefon i tylko na konkretną godzinę. Zniknąć mają poczekalnie.

Oprócz tego, każdy z klientów miałby mieć badaną temperaturę w momencie wejścia do salonu. Ponadto musiałby wypełnić ankietę dotyczącą obecnego stanu zdrowia. Odwiedzający musieliby również zasłaniać usta i nos, a także zakładać rękawiczki jednorazowe.

- Branża beauty od początku pandemii była jedną z najbardziej poszkodowanych przez lockdown. Umożliwienie tej grupie szybkiego powrotu do pracy to jedyna szansa na ocalenie wielu tysięcy miejsc pracy - mówi Blanka Chmurzyńska-Brown, dyrektor generalna PZPK, cytowana przez "PB".

Zamknięte salony to problem także dla producentów kosmetyków. Jak wskazuje Blanka Chmurzyńska-Brown, obie gałęzie "to układ naczyń powiązanych". Sytuacja jest na tyle zła, że pracownicy założyli grupę na Facebooku "Beauty Razem", która w tym momencie zrzesza 30 tys. członków.

Grupa stworzyła tzw. Tarczę Beauty - zestaw narzędzi prawnych, które mają wesprzeć przedsiębiorców oraz pracowników po powrocie do pracy. Ich postulaty trafiły już do rządzących. Jednym z nich jest obniżenie stawki VAT dla zabiegów kosmetycznych z 23 do 8 proc. - podaje "PB".