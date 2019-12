Odpady. Rejestr BDO wejdzie w życie o pół roku później

O sprawie informuje "Rzeczpospolita", która przypomina, że firmy wytwarzające oraz odbierające odpady powinny zarejestrować się w BDO już półtora roku temu. Jak wskazuje Anna Paluch z Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z dziennikiem, obowiązku tego dopełniło ok. 167 tys. firm z obowiązanych do tego ok. 300 tys. podmiotów. A za niezarejestrowanie się w systemie są przewidziane kary.