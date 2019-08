Onico złożyło wniosek o ogłoszenie upadłości. Co dalej z drużyną?

W piątek informowaliśmy, że Onico złożyło wniosek o ogłoszenie upadłości do Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie – z jednoczesnym wstrzymaniem rozpoznania wniosku do czasu prawomocnego orzeczenia w sprawie ewentualnego otwarcia postępowania sanacyjnego. To zastrzeżenie wynika z tego, że dwóch wierzycieli złożyło wnioski o otwarcia postępowania sanacyjnego względem Onico.