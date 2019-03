Orlen łączy siły z rolnikami. Mniej zapłacą za paliwo

Współpraca będzie dotyczyć produktów spółek: ORLEN Paliwa, oferującej sprzedaż paliw płynnych i LPG, IKS Solino - sól paszową, tabletki solne do uzdatniania wody, ORLEN Oil - oleje i środki smarne, a także karty flotowe PKN ORLEN, usługi ORLEN Ochrona oraz nawozy azotowe z oferty Anwil.

- We współczesnym świecie, w tym także dla rolnictwa ogromne znaczenie mają paliwa. Produkcja rolna nie może się bez nich obejść - mówi – Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.

- Jak dużą rolę do tego faktu przywiązuje rząd, świadczy przeznaczenie w tym roku w budżecie państwa 1,2 mld złotych na tzw. paliwo rolnicze, zwrot części akcyzy zawartej w cenie paliwa zużywanego do produkcji rolnej. KOWR posiada w swojej strukturze strategiczne spółki dbające o rozwój hodowli roślin i zwierząt. Dla dalszego ich rozwoju duże znaczenie będzie miała zadeklarowana dziś współpraca z ORLEN – powiedział minister Ardanowski,.

Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN zapewnia, że zacieśnienie współpracy z rolnikami to racjonalny krok biznesowy. Jego zdaniem ważną rolę w tym projekcie odgrywają paliwa, które mają być sprzedawane rolnikom na atrakcyjnych warunkach.

- Liczymy, że przyniesie to wymierne korzyści wszystkim stronom. Producenci rolni będą mieli możliwość tańszych zakupów w hurcie, a bezpośrednie dostawy paliw ORLEN zagwarantują wysoką jakość i jednocześnie ograniczą szarą strefę, co przełoży się na większe wpływy do budżetu Państwa – podkreśla Obajtek.