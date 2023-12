"Ostatnia wieczerza" w TVP. Wicemarszałek Sejmu czeka na usprawiedliwienia

Posłowie PiS w TVP zamiast w Sejmie

- Jeżeli na moim biurku znajdą się usprawiedliwienia, w których będzie jako motyw podany udział w ostatniej wieczerzy na Woronicza, to oczywiście nie będzie to argument, który mnie przekona - stwierdził wicemarszałek Zgorzelski.

Zmiana władzy w TVP

"Nielegalne odwołanie władz mediów publicznych - telewizji, radia, Polskiej Agencji Prasowej Zgodnie z przepisami decyzje w tej sprawie może podejmować wyłącznie Rada Mediów Narodowych. Minister nie ma podstaw do takiego działania! Do tego trzeba zmiany ustawy. Ale o tym już nie będzie można się dowiedzieć, bo właśnie nielegalnie wyłączono nadawanie kanału TVP info oraz portalu tvp.info. Nowa władza zaczyna rządy od skrajnej cenzury i autorytarnych działań. Kogoś to dziwi? To wraca Donald Tusk w pełnej krasie" - napisał na platformie X były rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego Piotr Muller.