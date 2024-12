Otwórz drzwi do przyszłości biznesu – dołącz do PARP Forum Przedsiębiorczości 2024: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki!

Forum to platforma, która łączy ekspertów, przedsiębiorców i instytucje wspierające rozwój firm. Udział w konferencji to świetna okazja, by dowiedzieć się, jak skutecznie korzystać z Funduszy Europejskich, aby rozwijać nowoczesną gospodarkę i wdrażać przełomowe technologie. Prezentowane będą historie beneficjentów, którzy dzięki środkom unijnym osiągnęli sukcesy w różnych branżach – od medycyny po technologie produkcyjne.