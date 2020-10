Pandemia się rozszerza. Czy będą kolejne obostrzenia?

- Mamy już daleko idące ograniczenia . Dodatkowym elementem mógłby być zakaz wychodzenia z domu, poza wyjściami niezbędnymi. My nie planujemy tego typu działań - mówił wczoraj w wywiadzie wicepremier Jacek Sasin, pytany, czy będzie jak we Francji.

- Jeżeli w najbliższych dniach będziemy obserwowali skalę wzrostów na poziomie 2,5 do 3 tys. zakażeń dziennie, niestety można przewidywać, że w krótkim czasie może dojść do lockdownu - mówił jednak w wywiadzie rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dane o nowych zarażonych przerażają. Mamy 20 156 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia - podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. W środę informowano o 18 820 przypadkach, we wtorek o 16 300.