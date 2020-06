Paniczne wypłaty gotówki z banków. NBP pokazał, jak to wyglądało w marcu

"Zaopatrzenie banków w walutę polską przebiega sprawnie na terenie całego kraju, pomimo zwiększonych wypłat klientów" - taki komunikat ze strony NBP pojawił się w drugiej połowie marca. Miał na celu uspokojenie klientów banków, którzy w obawie przed utrudnionym dostępem do gotówki masowo wypłacali pieniądze z bankomatów i w oddziałach.

W specjalnym raporcie poświęconym wpływowi epidemii koronawirusa na stabilność systemu finansowego w Polsce widać, jak wyglądał wybuch paniki i wypłacanie gotówki na początku pandemii i jej wygaszenie w pierwszych dniach odmrażania. Najgorzej było w połowie marca, a mniej więcej od połowy maja wszystko wróciło do normy.

Od początku marca do końca maja w obiegu przybyły 54 mld zł. Z kolei wartość pieniądza gotówkowego od początku roku do połowy maja wzrosła o 23 proc.

"Jest to zjawisko nienotowane dotychczas, nawet w okresie kryzysu 2008 roku" - podkreśla NBP. Dodaje, że w efekcie obniżyła się płynność całego sektora bankowego.

Szczególny wzrost wypłat gotówki nastąpił w rejonach słabo ubankowionych lub tam gdzie dostęp do obrotu bezgotówkowego/elektronicznego był ograniczony.

NBP wskazuje, że widząc co się dzieje, podjął odpowiednie działania mające na celu zagwarantowanie możliwości niezakłóconych wypłat gotówki. Same banki w związku z tym zwiększały według potrzeb ilość pieniędzy, którymi dysponują w ramach środków gromadzonych na rachunkach w NBP. To pozwoliło opanować sytuację.