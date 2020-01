Pensje budżetówki w górę. Podwyżki są zawarte w projekcie budżetu

Projekt budżetu, nad którym proceduje Sejm, zakłada wzrost nakładów na pensje do poziomu 40,5 mld złotych - wskazuje "Rzeczpospolita". To podwyżka o 5,3 mld złotych (15 proc.) w porównaniu z 2019 rokiem. Dziennik informuje, że to najwyższa podwyżka od 2009 roku.