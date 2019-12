PepsiCo buduje nowy magazyn centralny w Polsce. Firma rekrutuje pracowników

W Mszczonowie trwają prace przygotowawcze do uruchomienia operacyjnego ogromnego centrum logistycznego, które zatrudniać będzie około 240 pracowników. Nowy magazyn w Mszczonowie zajmie powierzchnię 58 tys. m2 i będzie największym w Polsce obiektem w sieci dystrybucyjnej koncernu. Zarządzanie magazynem PepsiCo powierzyło firmie ID Logistics, jednemu z wiodących dostawców usług logistycznych – informuje serwis "Wiadomości Handlowe".

- Już wkrótce produkty PepsiCo wyruszą z Mszczonowa do naszych klientów w Polsce oraz za granicą - zapewnia Bernard Wierzbik, dyrektor działu obsługi klienta i logistyki na Europę Centralną w PepsiCo.

– Aktualne zaawansowanie projektu wynosi 60 proc., a prace postępują zgodnie z planem. Niedawno rozpoczęliśmy testy operacyjne weryfikujące gotowość systemową i procesową do uruchomienia obiektu, a niebawem rozpoczniemy testy efektywnościowe potwierdzające gotowość operacyjną. Równolegle trwają prace instalacyjne wewnątrz magazynu – powiedziała Magdalena Dzikowska, kierownik projektu w PepsiCo.

– Proces rekrutacji już trwa, i co dla nas ważne, widzimy bardzo duże zainteresowanie wśród kandydatów. Chcielibyśmy, aby dołączyli do nas ludzie z pasją, otwarci na nowe wyzwania, z doświadczeniem i ci, którzy dopiero rozpoczną karierę w tej branży. Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia, w tym przejrzysty system nagród i bogaty pakiet socjalny. Pracownikom zapewniamy szkolenia i udział w kompleksowym, dedykowanym procesie wdrożenia do pracy w nowym zespole – powiedziała w rozmowie z "Wiadomościami Handlowymi" Małgorzata Hornig, dyrektor HR, ID Logistics.