PGG porozumiała się ze związkowcami. Rząd dofinansuje postojowe dla górników

Związkowcy zwracali jednak uwagę na to, że wypłata pełnego postojowego może ostatecznie pogrążyć Polską Grupę Górniczą i doprowadzić do zamknięcia kopalń.

- Mechanizmy płacowe muszą być wsparte ze strony państwa. Wiadomo, że sytuacja w sektorze górniczym nie jest łatwa - powiedział premier na konferencji prasowej. - Dla mnie bardzo ważne jest to, że w tym okresie przejściowym nie może dojść do naruszenia możliwości wydobywczych. Dlatego wszelkie prace o charakterze technologicznym, utrzymaniowym, będą wykonywane.

- To były działania bardzo sprawne. Musimy pośredniczyć pomiędzy różnymi grupami, które mają różny punkt widzenia. Spotykam się ze związkowcami także po to, by przedyskutować to, co zostało uzgodnione przez Jacka Sasina, te uzgodnienia są rozsądne - powiedział Morawiecki.