PKB w pierwszym kwartale. Nowe dane GUS

W piątek GUS podał także informacje o strukturze PKB. W pierwszym kwartale głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego był popyt krajowy. Popyt krajowy wzrósł o 1,7 proc. rok do roku, gdzie dynamika konsumpcji prywatnej wyniosła 1,2 proc. rok do roku, a dynamika inwestycji 0,9 proc. rok do roku.

- Bardzo ciekawa kompozycja z wysokim wzrostem konsumpcji +1,2 proc. rok do roku i dość niskim wzrostem inwestycji +0,9 proc. rok do roku. Dołek przed nami, w drugim kwartale będą już grube minusy - napisali ekonomiści mBanku.

- Wciąż na plusie były jeszcze w pierwszym kwartale bieżącego roku inwestycje, ale był to już bardzo mizerny wzrost. Choć wciąż jeszcze przyzwoicie rosły inwestycje dużych firm, to tąpnięcie nastąpiło w inwestycjach publicznych (w tym samorządowych). W pierwszym kwartale wciąż jeszcze rósł eksport, co z kolei przy spadku importu zaowocowało pozytywnym wkładem we wzrost PKB - zauważa Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.