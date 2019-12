Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej, czyli Kolej+ do 2028 roku, przedłożoną przez ministra infrastruktury - podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Na jego realizację przeznaczonych zostanie ok. 6,6 mld zł w latach 2019-2028.

"Program Kolej+ przyczyni się do likwidowania wykluczeń komunikacyjnych dzięki możliwości uzupełniania sieci kolejowej o nowe połączenia, które przede wszystkim zapewnią pasażerom dostęp do komunikacji międzywojewódzkiej" - czytamy w komunikacie.

Program ma umożliwić połączenie z miastami wojewódzkimi miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców, które obecnie nie mają dostępu do kolei pasażerskiej lub towarowej.

Realizacja programu oznacza przede wszystkim łatwiejszy dostęp do kolei pasażerskiej, lepsze warunki prowadzenia działalności gospodarczej i bezpieczniejsze podróżowanie po drogach (część przewozów towarowych przejmie transport kolejowy). Kolej jest też jednym z najbardziej ekologicznych środków transportu, co ma szczególne znaczenie w walce ze zmianami klimatycznymi. Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego.