Poczta Polska wstrzymuje przesyłki do Wielkiej Brytanii. Wszystko przez wirusa

W poniedziałek wieczorem Poczta Polska wydała komunikat, w którym tłumaczy powody swojej decyzji. Ma to związek z zakazem lotów z Wielkiej Brytanii, wchodzącym w życie o północy z 21 na 22 grudnia.

"W związku z tym Poczta Polska informuje, że od 21 grudnia br. do odwołania zawiesza przyjmowania wszelkich przesyłek pocztowych (przesyłek listowych i paczek pocztowych oraz przesyłek EMS) do Wielkiej Brytanii" - informuje spółka w komunikacie.

To oznacza, że na Wyspy nie dotrą nie tylko paczki pocztowe, ale również inne przesyłki - w tym listy i kartki pocztowe. Jak długo potrwa zakaz? Poczta konkretnych dat nie podaje.

To szczególnie istotne dla wszystkich rodzin emigrantów. Jeśli ktoś planował wysłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej świątecznych przysmaków z ojczyzny lub kartek pocztowych do bliskich na Wyspach, to będzie srogo rozczarowany.