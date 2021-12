Podaruj Wigilię samotnym seniorom

Przedświąteczna kuchenna krzątanina, dyskretne pakowanie prezentów i dom pełen gości to rzeczy, o których samotni seniorzy już dawno nie pamiętają. W raporcie "Samotność z koronawirusem w tle" Stowarzyszenia mali bracia Ubogich czytamy, że 3/10 osób po 80-tym roku życia nie ma bliskich relacji w swoim otoczeniu, a co więcej – 30% badanych seniorów przyznaje, że doświadcza samotności i izolacji. Niestety te dane nie wróżą wesołych Świąt. Dlatego już od wielu lat Stowarzyszenie mali bracia Ubogich wspiera osamotnionych seniorów, organizując akcję "Podaruj Wigilię" i zachęca do wsparcia. Kolacja dla jednej osoby to koszt 50 zł. Nawet najmniejsza wpłata może odmienić los samotnych seniorów.