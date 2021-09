Podgrzewane papierosy z przywilejem podatkowym. Jego likwidacja to dodatkowy miliard na ochronę zdrowia

Palenie to paskudny nałóg, na którym koncerny tytoniowe zarabiają krocie, ogrom pieniędzy wpływa także do kasy państwa. Jednak palenie tradycyjnych papierosów stało się już niemodne, dlatego powstały ich substytuty. Jedynymi z nich są podgrzewacze tytoniu. Eliminują substancje smoliste, ale wciąż uzależniają od nikotyny, a same odczucia z palenia podgrzanego tytoniu są mocno zbliżone do palenia zwykłych papierosów, co tylko pogłębia niezdrowy nałóg.

Problem jest jeszcze jeden – całkiem duży – jak mówi w rozmowie z money.pl prof. Witold Modzelewski, były wiceminister finansów, a obecnie prezes Instytutu Studiów Podatkowych (ISP), podgrzewany tytoń objęty jest pewnego rodzaju przywilejem podatkowym.

Teoria zaspokojonej potrzeby

Ów przywilej, o którym wspomina prof. Modzelewski, wynika z tego, że choć tytoń do podgrzewania daje niemal identyczny efekt do wypalanego tradycyjnego papierosa, do tego kosztuje mniej więcej tyle samo, to jest obłożony aż 5-krotnie niższą akcyzą.

- Oba wyroby zaspokajają analogiczną potrzebę. Porównując opodatkowanie wyrobu, który stanowi substytut zarówno ekonomicznie, jak i z punktu widzenia zaspokajania potrzeby, to ta relacja kształtuje się 1 do 5. Czyli przeciętnie w cenie paczki tradycyjnych papierosów zawiera się około 10 zł akcyzy, a w przypadku substytutu – około 2 zł – tłumaczy prof. Modzelewski.

Jak dodaje, takie zjawisko, czyli preferencyjne opodatkowanie wyrobów do podgrzewaczy, występuje w wielu krajach, natomiast w Polsce – jak mówi - ta relacja jest wyjątkowo korzystna na rzecz podgrzewaczy. Prof. Modzelewski mówi wręcz o patologii przy tym podatku i jest zdania, że wysokość akcyzy na podgrzewany tytoń należy zbliżyć do tej, nakładanej na zwykłe papierosy.

Podkreśla też, że w Niemczech dostrzeżono ową dysproporcję i przyjmuje się, że akcyza ma wynosić 80 proc. tej, nakładanej na tradycyjne papierosy. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

Lobby działa

Zdaniem prof. Modzelewskiego, nie da się ukryć, że również w Polsce za niską akcyzą nakładaną na podgrzewany tytoń stoją koncerny produkujące te wyroby, które skutecznie lobbują u władz.

- Normalne jest to, że ktoś broni swoich przywilejów podatkowych. Na tym polega demokracja, liberalna zwłaszcza. Można przeczytać różne artykuły sponsorowane na ten temat. Pytanie, czy nasz ustawodawca powinien temu ulegać? Czasami ulega, a czasami nie. Lobby działa zgodnie z prawem, tylko czy władza ma być uległa w stosunku do lobby? To jest już pytanie do władzy – mówi prof. Modzelewski.

Za podniesieniem akcyzy na wkłady tytoniowe do podgrzewaczy przemawia też fakt, że pieniądze można by wykorzystać na zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia w Polsce.

- Teraz medycy żądają ciężkich miliardów, a można je znaleźć tylko w akcyzie. Czy podniesienie akcyzy byłoby remedium na zapaść w ochronie zdrowia? Zdecydowanie tak. Od początku tak twierdzę, mówię o tym od ponad roku – stwierdził profesor.

Niedozwolona pomoc państwa

Z kolei jak wynika z ekspertyzy naukowej prawników z Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, zróżnicowanie stawek akcyzy na tak zwane wyroby nowatorskie, czyli podgrzewaczy tytoniu wobec tradycyjnych papierosów, może być uznane przez Unię Europejską za niedozwoloną pomoc publiczną.

Co więcej, na rządowych stronach możemy przeczytać, że podgrzewany tytoń "zawiera niektóre substancje szkodliwe, ale w znacznie mniejszej ilości niż w papierosie. Jednakże, pierwsze niezależne badania wykazują, że zachodzi w nim prawdopodobnie spalanie, a toksyczne oraz kancerogenne składniki są uwalniane".

- Tu chodzi o problem, który jest nawet ważniejszy od kwestii fiskalnych. Nie należy tworzyć preferencji dla substytutów wyrobów akcyzowych, bo nie ma wątpliwości, że nikotyna i tytoń w podgrzewaczach to ciągle tytoń. Dlatego nie należy tworzyć przywileju akcyzowego dla tych wyrobów – podsumowuje rozmowę z money.pl prof. Witold Modzelewski.

