Podwyżki dla żołnierzy. Prezydent przyklepał projekt ministra

W weekend szef MON Mariusz Błaszczak zapowiadał podwyżki dla żołnierzy, wcześniej zwrócił się w tej sprawie z w wnioskiem do prezydenta Andrzeja Dudy. W poniedziałek prezydent na poligonie w Nowej Dębie na Podkarpaciu spotkał się z żołnierzami 10. Brygady Kawalerii Pancernej i potwierdził podwyżki.

Jak informowaliśmy w sobotę, już w 2020 r. przeciętne wynagrodzenie żołnierza ma wzrosnąć o ponad 600 zł, z kwoty 5529 zł do 6153 zł - liczonej wraz z dodatkami. Szef MON Mariusz Błaszczak zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą o zaakceptowanie tego planu. W poniedziałek prezydent poinformował, że podpisane przez niego rozporządzenia o podwyżkach dla żołnierzy zawodowych oznacza wzrost przeciętnego uposażenia żołnierza zawodowego wraz z dodatkami o 576 zł miesięcznie.

Prezydent, cytowany przez PAP, podkreślił, że jest wdzięczny premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za to, że uwzględnił w przyszłorocznym budżecie wprowadzenie nowego mnożnika wynagrodzeń żołnierzy. - Sama kwota bazowa także wzrośnie w roku 2020 - zaznaczył i dodał, że podwyżka wynagrodzeń dla żołnierzy zawodowych wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.

Po wprowadzeniu podwyżek, przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych z dodatkami i miesięczną równowartością dodatkowego uposażenia rocznego ma wynosić 6153 zł. (Dotychczas jest to 5529 zł). Propozycja uwzględnia przewidziane w projekcie ustawy budżetowej podwyższenie kwoty bazowej do wysokości 1614,69 zł (obecnie 1523,29 zł) oraz wzrost wielokrotności tej kwoty (mnożnika) do wysokości 3,811 (aktualnie 3,63).