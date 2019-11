Polacy są przekonani, że ceny mieszkań mogą tylko rosnąć. Niebezpieczny trend

Boom budowalny na rynku mieszkaniowym trwa. Rośnie liczba nieruchomości, rosną również ich ceny. Z tegorocznej edycji Finansowego Barometru ING wynika, że aż 79 proc. z nas sądzi, że to stały trend i za rok ceny mieszkań będą wyższe niż są teraz. Niemal co drugi badany zgadza się ze stwierdzeniem, że ceny domów nigdy nie spadają….

- Przekonanie to rodzi obawę, że Polacy będą częściej kupować mieszkania w pośpiechu oraz w celach spekulacyjnych. Zwłaszcza, że brakuje obecnie atrakcyjnych alternatyw jeśli chodzi o lokowanie pieniędzy - mówi Karol Pogorzelski, ekonomista ING, który ostrzega jednocześnie, że spowolnienie będzie stopniowo przekładać się na słabszy popyt na mieszkania, tak jak zaczęło być to widoczne w niektórych krajach Unii Europejskiej, np. w Niemczech, Holandii, bądź Hiszpanii.

Polacy są najbardziej optymistyczni co do kierunku rozwoju sytuacji mieszkaniowej, spośród wszystkich 15 państw objętych badaniem. Nasze oceny z każdym rokiem tylko nieznacznie się pogarszają.

Polacy by zdobyć własne mieszkanie są również gotowi do wyrzeczeń. Jesteśmy w stanie przeciętnie poświęcić aż 23 minuty więcej na codzienne dojazdy (do pracy, na zakupy, itp.) by kupić nieco tańsze mieszkania w mniej atrakcyjnych lokalizacjach. Najemcy w innych krajach nie są aż tak zdeterminowani – przeciętnie w Europie są skłonni dodać 16 minut dziennie w dojazdach.