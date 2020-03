Polacy wracają do kraju. Stąd przywiozą koronawirusa

- 7 marca wydano dekret o odizolowaniu północnych Włoch. Kolejnego dnia zaobserwowano wzrost liczby osób, które wcześniej przebywały we Włoszech, a tego dnia ich obecność zarejestrowano w innych krajach. Najwięcej takich osób zarejestrowano w Austrii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i Polsce. Prawdopodobnie oznacza to nagły wyjazd turystów lub pracowników tymczasowych z terenu Włoch. Może to być sygnałem do dalszego rozprzestrzeniania się wirusa w wymienionych krajach - mówi nam Piotr Prajsnar, założyciel i prezes Cloud Technologies S.A.

To jednak nie wszystko. ITmagination oraz Cloud Technologies zbadały dla money.pl także skąd w ostatnim czasie w ogóle przyjeżdżają do polski internauci. Z ich danych wynika, że najwięcej internautów przyjechało do nas z Niemiec. To mniej więcej 75 proc. całego ruchu.

Sporo osób jest też z Włoch (drugie miejsce) oraz Francji A to właśnie w tych krajach pandemia koronawirusa zbiera największe żniwa. W Niemczech do środy chorych na COVID-19 było 1567 osób, we Francji 2281, a we Włoszech 12 462.