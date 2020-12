Zaskakujący efekt pandemii. Polacy zaczęli się masowo ubezpieczać

Jak pisze "Rzeczpospolita", rynek ubezpieczeń na życie rośnie nieprzerwanie od kilku lat. Jeszcze w 2017 roku Polacy wykupili 2,3 mln polis o wartości 685 mln zł. W kolejnych latach było to już odpowiednio 821 i 894 mln zł.

Z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że tylko w pierwszym półroczu 2020 roku na takie ubezpieczenie wydaliśmy już prawie 500 milionów złotych. Jeśli trend się utrzyma również w drugiej połowie roku, to rynek po raz pierwszy w historii przekroczy barierę miliarda złotych.

Większość z nas jednak nie chce wydawać na takie polisy zbyt dużo. Z badania PIU oraz firm ubezpieczeniowych wynika, że maksymalna kwota dla ponad połowy Polaków to 100 złotych miesięcznie. Tylko co piąty pytany przyznaje, że byłby w stanie za nią zapłacić od 100 do 300 złotych.