Pomagasz korzystając ze smartfonu. Samsung włącza #FunkcjęDobroczynności na rzecz UNICEF

Nadchodzące święta Bożego Narodzenia to czas obdarowywania bliskich prezentami. Ale też dobra okazja, aby pomyśleć o tych, których codzienne potrzeby nie są zaspokajane. W tym o dzieciach z placówek opiekuńczo-wychowawczych i o najuboższych dzieciach w krajach rozwijających się.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2015 roku w domach dziecka przebywało 18,7 tys. dzieci. To z myślą o nich Samsung we współpracy z UNICEF zorganizował akcję, której celem jest pomoc dzieciom z państwowych domów dziecka w Polsce oraz potrzebującym dzieciom z całego świata.

Kilka kliknięć, aby pomóc wychowankom domów dziecka

Co trzeba zrobić, aby pomóc? To dziecinnie proste. Osoby, które kupią do 26 grudnia i aktywują do 2 stycznia telefon Samsung Galaxy muszą jedynie uruchomić w nim aplikację Samsung Members, znaleźć zakładkę „Moje korzyści”, a następnie kliknąć w baner akcji #FunkcjaDobroczynności i postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlającymi się na ekranie telefonu. O tym, jakie wsparcie otrzymają dzieci, zdecyduje każdy z nas. Można pomagać w trzech obszarach: edukacja, sport i zabawa oraz opieka.

Ze sprzedaży wybranych smartfonów Galaxy firma Samsung przeznaczy 40 zł na prezenty dla dzieci. W sumie przekazanych zostanie aż 50 tys. pakietów pomocowych. Połowa uzbieranych pieniędzy trafi do dzieci z polskich domów dziecka, a resztę środków UNICEF przeznaczy na pomoc dzieciom w najuboższych zakątkach świata.

– Święta to wyjątkowy czas, gdy chcemy być bliżej naszych bliskich, nawet jeśli dzieli nas spora odległość. To też odpowiedni czas, by być bliżej tych, którzy tego najbardziej potrzebują. Dlatego postanowiliśmy stworzyć #FunkcjęDobroczynności. Wybór UNICEF, jako partnera, nie jest przypadkowy. Jest to organizacja, podobnie jak Samsung, o globalnym zasięgu i z ogromną wiedzą o potrzebach dzieci z całego świata – wyjaśnia ideę akcji Olaf Krynicki, rzecznik prasowy Samsung Electronics Polska.

UNICEF dba o najmłodszych od 72 lat

Pomysłodawcą i współzałożycielem organizacji był Polak – dr Ludwik Rajchman. W 1946 roku postulat wysunięty przez dr. Rajchmana posłużył za podstawę do powołania UNICEF – Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci. Od samego początku organizacja niosła pomoc medyczną, żywnościową, edukacyjną czy ochronną dla najbardziej potrzebujących dzieci. UNICEF pracuje w małych wioskach i z rządami państw, bo uważa, że każde dziecko, niezależnie od miejsca urodzenia, koloru skóry czy religii, ma prawo do zdrowego i bezpiecznego dzieciństwa. Organizacja jest też twórcą idei wspierania działań charytatywnych przez osobistości świata kultury i sportu. Jako pierwsza na świecie powołała Ambasadorów Dobrej Woli. Niestety konflikty zbrojne i katastrofy naturalne w coraz większym stopniu zagrażają życiu i zdrowiu najmłodszych. Dlatego UNICEF nie ustaje w wysiłkach, aby zapewnić dzieciom dostęp do edukacji, czystej wody czy opieki medycznej.

Teraz misję pomagania realizuje także wspólnie z Samsung. – Taka forma i zakres współpracy z firmą Samsung Electronics Polska pozwoli nie tylko sfinansować programy pomocowe UNICEF na rzecz potrzebujących dzieci na świecie, ale także w sposób wymierny wesprzeć realizację w Polsce prawa każdego dziecka do edukacji, rozwoju sportowego czy też zabawy – uważa Marek Krupiński, Dyrektor Generalny UNICEF Polska.

Samsung wspiera dzieci, młodzież i seniorów

Samsung ma na swoim koncie wiele akcji i programów społecznych. Program Mistrzowie Kodowania to nauka programowania adresowana do najmłodszych, aby dostosować ich edukację do potrzeb otwartej gospodarki. Z kolei projekt Samsung Labo powstał z myślą o studentach i absolwentach szkół wyższych; ma pomagać młodym ludziom dostosować ich umiejętności do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

Teraz Samsung skupia się na akcji charytatywnej dla dzieci. – Mamy świadomość, że pomoc jest także potrzebna tu w Polsce – dlatego zdecydowaliśmy się wesprzeć państwowe domy dziecka, gdzie potrzeby są ogromne, a wychowankowie powinni mieć zapewniony dostęp do takich samych możliwości nauki, zabawy czy opieki, jak ich rówieśnicy – podkreśla Krynicki.

Akcja #FunkcjaDobroczynności potrwa do 26 grudnia.

