Krzysztof Suwart

Ponad 1200 firm w PKO TFI. Rekord umów na prowadzenie PPK

Do 25 października najwięksi pracodawcy muszą podpisać umowę o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi dla pracowników. Blisko 3 tys. podmiotów już to zrobiło – ponad tysiąc dwustu wybrało PKO TFI, z czego ok. 200 w ciągu ostatnich trzech dni.

