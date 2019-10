Porty Lotnicze zarabiają coraz więcej. Wiadomo na co firma przeznaczy miliony zysku

W 2016 roku udało się zmniejszyć budżet PPL po stronie wydatków do poziomu 35 mln zł. To skutek m.in. usprawnienia nadzoru nad umowami podpisywanymi przez Porty Lotnicze z dostawcami towarów i usług.

W rezultacie w 2016 PPL zarobiły na czysto 206 mln zł, a w roku 2017 zyski wzrosły już do 272 mln zł. W ub. roku PPL zarobiły na swojej podstawowej działalności 369 mln zł, choć do bilansu za 2018 rok wpisano stratę 66 mln zł. Była to jednak tylko strata księgowa związana z odpisem po tym, jak Porty Lotnicze przekazały Skarbowi Państwa majątek swojej spółki-córki Chopin Airport Development.

W tym roku - od stycznia do sierpnia - PPL zarobiły 265 mln zł.