Pożar Notre Dame. W razie nieszczęścia ubezpieczenia wielu polskich zabytków nie pozwalą na odbudowę

Przy tej tragedii pojawia się zasadne pytanie: czy jesteśmy przygotowani na to, by po ewentualnym pożarze odrestaurować nasze bezcenne zabytki? - Obraz "Dama z gronostajem" autorstwa Leonarda da Vinci jest ubezpieczony. Niestety nie mogę podać informacji na jaką sumę - mówi money.pl Marta Bosak, rzeczniczka Muzeum Narodowego w Krakowie.

Długa lista UNESCO i tajemnica

Do czasu opublikowania tego artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Poinformowano nas jedynie, że pytania przesłano do Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

- Zabytki są z reguły są niedoubezpieczone. Najlepiej widać to na przykładzie drewnianych kościołów, które ubezpieczane są np. tylko do wartości księgowej obiektu. Jest to stosunkowo niska wartość, natomiast ubezpieczający wybiera ją, bo dzięki temu składka również jest niższa - mówi Marcin Tarczyński z Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Okno ze składu budowlanego nie pasuje do katedry

- Nie można likwidując szkody, pojechać do składu budowlanego i kupić tam standardowe okno czy inne materiały. To, co zostało zniszczone, musi być wykonane z tych samych lub podobnych materiałów, co w oryginale. Często te elementy wykonywane na specjalne zamówienie, a to bardzo kosztowne - mówi rzecznik PIU.