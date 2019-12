Prezes Stowarzyszenia Polska Wódka: "Ten projekt wymaga szerokich konsultacji"

- Każdy projekt należy traktować z należną mu powagą, niemniej jest to tylko projekt i wierzę głęboko, że zostanie on poddany pod konsultacje nie tylko branży spirytusowej, lecz również o zajęcia stanowiska zostaną poproszeni ludzie związani z handlem oraz leczeniem uzależnień – mówi w rozmowie z money.pl Andrzej Szumowski, prezes Stowarzyszenia Polska Wódka.

Opłata cukrowa i opłata od "małpek". Wiemy, kto i ile zapłaci

W piątek ministerstwo zdrowia opublikowało wykaz prac legislacyjnych, w którym znalazł się projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.

Przepisy, które nakładają dodatkowe opłaty na producentów, dystrybutorów i sprzedawców słodkich napojów, produktów wysokocukrowych, a także tzw. małpek i suplementów diety. Pisaliśmy o tym w money.pl.

Obejrzyj: Wiedza Polaków na temat IKE. Dlaczego nie myślimy o swojej emeryturze?

Projekt wprowadza zmianę w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

- Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na podstawie zezwolenia będą zobowiązani do wniesienia opłaty związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml. Przewiduje się, że łączna opłata będzie odprowadzana w 50 proc. do gmin, na terenie których odbywa się sprzedaż, a w połowie do NFZ – napisano w projekcie.

W toku konsultacji należy przede wszystkim dowiedzieć się, dlaczego restrykcje obejmą wyłącznie alkoholu sprzedawanego w małych opakowaniach – zauważa Andrzej Szumowski.

Podatek cukrowy i opłata za "małpki". Ministerstwo zapowiada projekt

- Gdzie w tym wszystkim słabsze alkohole? Przyjmuje do wiadomości istnienie projektu i nadal wierzę, że będzie szeroko konsultowany. Jeśli tak się nie stanie i zostanie przyjęty w zaprezentowanej formie, to będzie to dyskryminacja branży spirytusowej – ocenia.

Andrzej Szumowski zapewnił też, że nie będzie biernie czekał na możliwość zajęcia stanowiska.

- Będziemy domagali się wysłuchania. Występujemy w imieniu producentów, dystrybutorów, ale też konsumentów.

Do czasu konsultacji i możliwości zajęcia oficjalnego stanowiska, prezes Stowarzyszenia Polska Wódka nie chce dokonywać jednoznacznych ocen projektu traktując go jako przedmiot do dalszej dyskusji.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące