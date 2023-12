Problem Kijowa może rozlać się na inne kraje. Estonia już reaguje

To nie tylko problem samego Kijowa

Jak w 1940 roku we Francji

W Polsce i Niemczech przebywa odpowiednio 958 tys. i prawie 1,2 mln osób z Ukrainy. Wszystkich Ukraińców objętych tymczasową ochroną w UE jest 4,2 mln. Władze Ukrainy chciałyby ściągnąć mężczyzn do kraju, ale nie wiadomo, jak to zrobić. Ukraina, Polska i Niemcy mogłyby zawrzeć porozumienia o współpracy przy mobilizacji. Skrzypczak przywołuje przykład z historii, kiedy to w 1940 roku doszło do mobilizacji Polaków we Francji, co pozwoliło gen. Władysławowi Sikorskiemu na zgromadzenie kilkudziesięciotysięcznej armii