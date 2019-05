Prymas zapowiada finansową pomoc ofiarom księży. Wiemy ile może to kosztować KK

Prymas Polak w czasie wywiadu w TVN24 podkreślał, że za wszelką cenę trzeba chronić osoby skrzywdzone. Wyznał również że i on spotkał się z jedną ofiarą. - Dla mnie było ważne, że mogłem zobaczyć, jak głębokie było to zranienie - mówił.

Polak podkreślał również że Kościół Katolicki w Polsce nie ignoruje słów papieża co często mu się zarzuca. - Pierwsza rzecz, jakiej papież od nas oczekuje, to jest konkretne działanie - mówił w "Faktach po Faktach". Zdaniem prymasa trzeba sprawdzić zatem, co sprawiło, że biskupi tuszowali przypadki pedofilii.