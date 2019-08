Prywatne autostrady uderzają w kierowców lub państwo. Tak wynika z oceny NIK-u

Na takiej zasadzie funkcjonują autostrady A2 Konin-Nowy Tomyśl (zarządzana przez spółkę Autostrada Wielkopolska) i A4 Kraków-Katowice (Stalexport Autostrada Małopolska). W latach 2015-2017 zarządcy zarobili na nich łącznie ponad 2,5 mld złotych, a przekazali państwu niecałe 120 mln złotych, z czego dwie trzecie to zwrot niezależnej rekompensaty i spłata kredytu w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.

NIK wskazał, że ten typ umowy jest korzystny dla państwa, ponieważ opłaty za użytkowanie są uiszczane przez koncesjonariuszy. W praktyce oznacza to, że oni chętnie przerzucają je na kierowców – dlatego właśnie te dwa odcinki kojarzą się z drożyzną.

Odwrotna sytuacja jest przy drugim rodzaju umów, gdzie to państwo pokrywa większość wydatków, co pokazał raport NIK-u. Według tego typu kontraktów między krajem a zarządcą, koncesjonariusz przekazuje wpływy z opłat do Krajowego Funduszu Drogowego. W zamian otrzymuje tzw. wynagrodzenie za dostępność, które docelowo ma rekompensować koszty budowy i eksploatacji autostrady oraz zapewnia zysk zarządcy trasy.