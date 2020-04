Przebito tunel na drodze S7. Prace trwają mimo epidemii

Jak podkreśla GDDKiA, prace przy budowie nadal trwają, mimo epidemii koronawirusa. Z budowy zeszło tylko kilku pracowników zza granicy, którzy wrócili do domów.

"Pozostali pracują i co podkreśla wykonawca, nie mają styczności z osobami z zewnątrz. Nie wyjeżdżali także do domów. Ci, którzy wyjechali na początku epidemii, już nie wrócili na budowę" - czytamy w komunikacie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Na odcinku S7 Naprawa - Skomielna Biała drążone są dwa, prowadzące pod górą Luboń Mały, tunele. Docelowo każdym z nich samochody będą jechać w jednym kierunku i każdy będzie miał 2060 m. Do wydrążenia jest ok. 1919,6 m tunelu prawego i ok. 1922,4 m tunelu lewego.