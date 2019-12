Radom dołącza do pierwszej ligi przewozów lotniczych. Port przyjmie największe samoloty

Budowlańcom sprzyjają wysokie jak na te porę temperatury i brak opadów śniegu. W Radomiu z jednej strony trzeba przedłużyć pas z 2 km do 2,5 km, a z drugiej strony trzeba także wzmocnić już istniejącą konstrukcję, żeby wzrosła jej nośność. Port Lotniczy Warszawa Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 roku ma bowiem przyjmować samoloty klasy Boeinga 737 i Airbusa A320, najpopularniejsze samoloty średniego zasięgu.

Co ciekawe nośność drogi startowej będzie większa od nośności pasa na Lotnisku Chopina w Warszawie, a tam przecież mogą lądować największe, a za tym i najcięższe samoloty świata.

To przełoży się na trwałość i niższe koszty utrzymania – wyjaśnia Mariusz Szpikowski, prezes Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” (PPL), inwestora radomskiego lotniska. Teraz co prawda PPL zapłaci więcej za roboty budowlane, ale za to pas startowy dłużej będzie pracował bez remontów.