ochrona zdrowia

Rewolucja w przychodniach. Minister: od 2012 r. koniec z "pustymi wizytami"

Powszechny system elektroniczny do zapisów na wizyty u lekarza ruszy w 2021 r. Przychodnie mają ostatnie miesiące, by przygotowywać się do zupełnie nowego systemu obsługi "ruchu" pacjentów.

