Rok 2021 będzie rokiem skalowania innowacji i technologii

Jakie zmiany w handlu spowodowane pandemią Covid-19 były najbardziej widoczne? Czy są to zmiany trwałe?

Najważniejszą zmianą jest oczywiście digitalizacja i przyspieszony rozwój ecommerce. Według prognoz ekspertów McKinsey z 2019 r., ecommerce miał w 2024 r. osiągnąć 24 proc. rynku retail. Tymczasem już w lipcu 2020 r. było to 33 proc. W pierwszej połowie 2020 r. branża ecommerce wzrosła tyle samo, co w ciągu ostatnich 10 lat. Firmy, które jeszcze przed pandemią zainwestowały w narzędzia cyfrowe, odnotowały nawet dwucyfrowe wzrosty. Jednocześnie organizacje, które pozostały przy tradycyjnym modelu, oferując towary i usługi tylko w punktach fizycznych, walczą obecnie o przetrwanie. COVID-19 sprawił także, że atrakcyjna cena stała się mniej istotna niż dostępność, w wyniku czego działania promocyjne zostały znacznie ograniczone. Pozytywem z pewnością jest wejście na rynek nowej grupy konsumentów: osób w wieku 60 – 70 lat, które wcześniej nie robiły zakupów online, ale wymusiła to na nich sytuacja. Ma to oczywiście związek z coraz większą popularyzacją usług cyfrowych, dodatkowo przyspieszoną przez lockdown.

Czego możemy się spodziewać w branży retail w 2021 roku? Jakie są nadchodzące trendy i stojące przed branżą wyzwania?

Mając na uwadze fakt, że skutki pandemii ustępują powoli, możemy się spodziewać, że rok 2021 będzie rokiem ecommerce, proximity shopping oraz szukania złotego środka w postaci phygital stores. Najszybsze wzrosty wciąż będą odnotowywać firmy FMCG oraz firmy oferujące dostawy do domu. Niezwykle ważne będą pozytywne doświadczenia klienta. Potwierdzają to wyniki badania SAS Institute „Experience 2030: Has Covid-19 created a new kind of customer?”. Aż 37 proc. konsumentów z Polski jest gotowych skorzystać z usług konkurencji już po pierwszym złym doświadczeniu z daną firmą.

Z drugiej strony badanie Deloitte „State of the Consumer Tracker” pokazuje, że w Polsce odwraca się negatywny sentyment i obawy. Od listopada do początku lutego odsetek polskich konsumentów, którzy czują się bezpiecznie w sklepie fizycznym wzrósł z 39% do 56%, a już 48% konsumentów nie obawia się bezpośredniego kontaktu z obsługą punktów stacjonarnych.

Dlatego największym wyzwaniem pozostają niepewność oraz zdolność do elastycznego reagowania na następujące dynamicznie zmiany. W tym będzie pomagać technologia, a szczególnie zaawansowana analityka – można zatem zaryzykować prognozę, że rok 2021 będzie rokiem skalowania innowacji i technologii.

Jaki wpływ na cały ekosystem handlowy mają nowoczesne technologie? Czy technologia pomaga działać w zmienionej rzeczywistości?

W ekosystemie handlowym technologia odgrywa kluczową rolę. Umożliwia lepsze zrozumienie potrzeb klienta, dopasowanie usług do jego oczekiwań i poprawę doświadczeń zakupowych. Nowoczesne firmy z branży retail sprawiają trudności w jednoznacznym zaklasyfikowaniu. Spójrzmy na przykład Amazona. Czy to firma z branży handlowej, a może logistyczna czy technologiczna? Moim zdaniem działa na każdej z tych płaszczyzn i dlatego odniosła sukces. Ważnymi obszarami rozwoju ekosystemu dóbr konsumenckich, m.in. poprzez zaawansowaną analizę danych czy sztuczną inteligencję, są również: automatyzacja produkcji, optymalizacja łańcucha dostaw, rozwój omnichannel czy kanałów sprzedaży bezpośredniej.

Więcej przykładów zastosowań narzędzi analitycznych w branży retail zaprezentujemy podczas konferencji „RetailTec Congress”, która odbędzie się na przełomie maja i czerwca. SAS od lat jest partnerem największych firm handlowych w Polsce i na świecie. Cieszę się, że będziemy mieli okazję porozmawiać w gronie zaproszonych ekspertów o tym, jak wiedza ukryta w danych dzięki technologii pomaga zarówno w codziennych działaniach, jak i w tworzeniu długoterminowych prognoz oraz strategii biznesowych.

Wywiad z Michałem Pieprznym został przeprowadzony dla Money.pl w ramach „RetailTec Congress” który odbędzie się 31 maja i 1 czerwca 2021 roku. Zapraszamy.

