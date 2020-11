Rynki kapitałowe w czasie pandemii: wzrost mimo kryzysu?

Artykuł sponsorowany

Pytanie od publiczności skierowane do Prezesa Dietla dotyczyło postrzegania GPW i miejsca rynku kapitałowego w Polsce. Prezes wskazał, że odpowiedź zmienia się wraz z czasem. Jeszcze dekadę temu giełda była miejscem pozyskania obecnie kapitału, dziś pełni raczej funkcję realizacji zysku. Jest to pochodną tego w jaki sposób obecnie realizowane jest finansowanie inwestycji przez przedsiębiorstwa na wczesnym etapie – w coraz większym stopniu przez fundusze typu Venture Capital. Prof. Borowski wskazał, że to funkcja, która dzisiaj jest uzupełnieniem działalności GPW – crowdfunding wiąże się ze możliwymi dużymi zyskami i rozproszeniem ryzyka, szczególnie atrakcyjnym w dobie niskich stóp procentowych, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo regulacyjne.

Rozmawiając o pozycji polskiego rynku kapitałowego i klasyfikacji jako rynku rozwiniętego Prezes Dietl stwierdził, że różnice w ocenie między FTSE Russell a MCSI sprowadzają się w dużej mierze do oceny PKB na mieszkańca. Jeśli obecny wskaźnik PKB na mieszkańca utrzyma się w Polsce mimo pandemii to wtedy również MSCI zmieni klasyfikację Polski.

Pytaniem skierowanym do Prezesa Dietla przez prof. Borowskiego dotyczyło tego jakie ułatwienia GPW będzie oferowało inwestorom w ramach crowdfundingu. Marek Dietl wskazał, że obecnie główną barierą ograniczająca rozwój platformy crowfundingowej jest ograniczenie ustawowe do 1 mln EUR możliwego kapitału do pozyskania. Jednak po zakładanym podwyższeniu tego limitu do 5 mln EUR będzie to stanowiło dodatkowy bodziec do rozwoju tego segmentu operacyjnego GPW.