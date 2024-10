Rząd zapowiada zmiany. Chce ograniczyć napływ taniej siły roboczej

Podczas sobotniej konwencji KO premier Donald Tusk zapowiedział, że we wtorek na posiedzeniu rządu przedstawi strategię migracyjną Polski. Poinformował, że jednym z jej elementów będzie czasowe terytorialne zawieszenie prawa do azylu . Oświadczył też, że rząd nie będzie respektować i wdrażać europejskich pomysłów, godzących w bezpieczeństwo Polski takich, jak unijny pakt migracyjny.

"Premier chce wstrząsnąć Europą"

-Jeśli my będziemy uważać, że pakt migracyjny załatwia trochę problemów, a reszty nie da się załatwić, to za kilka lat w Europie wszędzie będą rządzili populiści albo neofaszyści - stwierdził szef kancelarii premiera.

- Musimy zerwać z dotychczasowymi regułami, takim spojrzeniem merkantylnym, że biznes potrzebuje tanich rąk do pracy, więc sprowadźmy, kogo się da - tak, jak to robił PiS. Ściąganie taniej siły roboczej to jest wyzwanie dla całego państwa, zrzucanie na państwo problemu, a później się okazuje, że brakuje miejsc w szkołach, jest problem z integracją ze społecznością lokalną. Nie może to być traktowane tak, że polska gospodarka potrzebuje, więc sprowadźmy tanich pracowników, a potem jakoś się to ułoży, bo to się nie ułoży - zauważył.