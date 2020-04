Zdaniem analityków z Domu Maklerskiego BOŚ, w grupie najbardziej zagrożonych sektorów może się znaleźć sektor dóbr konsumpcyjnych. Szczególnie zagrożone są firmy prowadzące duże sieci dystrybucyjne, które obecnie są one zamknięte lub unikane przez klientów. Ucierpieć mogą również dostawcy półproduktów dla tych sieci.

Jest to również trudny czas dla banków, na których negatywnie odbije się wzrost bezrobocia oraz liczby upadłości korporacyjnych. Banki mogą spodziewać się także wyższych kosztów postępowań sądowych, m. in. ze względu na większą skłonność klientów do wszczynania sporów sądowych.