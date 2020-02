Setki milionów w zawieszeniu. Polacy nie wiedzą nawet, że ich zmarła rodzina zostawiła im pieniądze

12 lat - tyle czekała pani Agnieszka na informację, że po jej zmarłym mężu zostały pieniądze w Otwartych Funduszach Emerytalnych. O pieniądzach nie pamiętała, a od OFE informacji nie dostała. Żadnego listu, żadnej korespondencji, żadnego telefonu. O tym, że może zgarnąć kilkanaście tysięcy złotych, dowiedziała się… zupełnym przypadkiem.

Zadzwonił do niej dawny doradca finansowy z ofertą. Szczęśliwie pamiętał, że kiedyś zakładał rodzinie odpowiednie konta i przy okazji zapytał, czy zadbała "o tę sprawę". Nie zadbała. Nie pamiętała nawet o członkostwie męża w OFE. Po śmierci członka rodziny zwykle są ważniejsze sprawy na głowie.

I to problem tysięcy Polaków. W Otwartych Funduszach Emerytalnych zamrożone są pieniądze po zmarłych, po które nikt się nie zgłasza. Jak wynika z szacunków Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, nieżyjący w OFE zostawili miliony złotych. Konkretnie? "Wartość aktywów osób zmarłych w OFE może wynosić kilkaset milionów". I to jedyny dostępny szacunek. Tego, ile pieniędzy wciąż czeka, w 100 proc. nie wiadomo.

Zobacz także: Exodusu Ukraińców do Niemiec nie będzie

Komisja Nadzoru Finansowego nie publikuje takich danych. Na pytania money.pl w tej sprawie KNF zresztą nie odpowiedziała.

Komisja publikuje jedynie informacje dotyczące aktywnych członków OFE i tzw. martwych kont, na które od lat nie wpływają składki. A tych jest ponad 110 tys. To, że na konto nie wpływają składki, nie oznacza jednak, że ktoś nie żyje. Równie dobrze mógł przestać pracować. Zresztą tak mogą myśleć same Otwarte Fundusze Emerytalne. Brak składki to jeszcze nie oznaka śmierci. I właśnie dlatego skala problemu jest nie do oszacowania.

Tymczasem procedura odzyskania pieniędzy jest prosta. Teoretycznie. W praktyce wymaga zebrania informacji z kilku miejsc.

Osoby, które posiadają potwierdzenie nabycia spadku lub poświadczenie dziedziczenia, mogą ustalić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, czy zmarły z rodziny był członkiem jakiegokolwiek Otwartego Funduszu Emerytalnego. Jeżeli tak, to bez problemu w ZUS można też ustalić, do jakiego towarzystwa trafiały pieniądze. A to niezbędna informacja.

- Posiadając tę wiedzę, wystarczy rozpocząć procedurę wypłaty środków z konkretnego funduszu, zwracając się bezpośrednio do niego - mówi money.pl Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

Ulga mieszkaniowa do zmiany? Fiskus mógłby odpuścić kupującym pierwszą nieruchomość

OFE kilka lat temu same zobligowały się, że będą wysyłać informacje do wskazanych członków rodziny. Nie każdy jednak takiego wskazał, nie zawsze są też jakiekolwiek dane kontaktowe.

- Środki zgromadzone w funduszach emerytalnych w przypadku śmierci członka funduszu podlegają dziedziczeniu lub wypłacie osobie uposażonej. Świadomość tych regulacji nie jest powszechna, podobnie jak świadomość członkostwa w OFE - tłumaczy Małgorzata Rusewicz.

- Co więcej, nie zawsze członkowie OFE wskazujący osoby uposażone informowały je o tym fakcie, jeszcze rzadziej aktualizowały ich dane kontaktowe - dodaje. Warto też dodać, że Otwarte Fundusze Emerytalne nie mają żadnego prawnego obowiązku, by szukać żyjących spadkobierców. Udostępniają za to formularze zgłoszenia zgonu.

Zwykle nie obejdzie się bez skróconego odpisu aktu zgonu członka funduszu oraz kopii dowodu osobistego (lub paszportu osoby występującej z wnioskiem o wypłatę).

Co ważne - nie w każdej sytuacji pieniądze są wypłacane w gotówce. Pieniądze trafią bezpośrednio do uposażonych lub spadkobierców. Z kolei gdy pieniądze były objęte wspólnością majątkową, to trafią do drugiego małżonka w formie wypłaty transferowej na rachunek w OFE. I to nawet, gdy tego rachunku nie ma. Zostanie on po prostu założony.

Czas mija, a różnice między bogatymi a ubogimi regionami Polski tylko się pogłębiają

Warto pamiętać, że każdy uczestnik OFE może wskazać osobę, do której powędrują pieniądze po jego śmierci. I jest to całkiem istotny wybór. Wbrew pozorom testament nie jest tutaj kluczowy. Ważniejsze jest dopisanie informacji o osobach uposażonych w OFE. Gdy nie ma takiego wskazania, środki będą przeznaczone dla prawnych spadkobierców. Te kwestie wprost regulują przepisy prawa.

Od lat powszechne towarzystwa emerytalne nie pobierają żadnych opłat za dokonanie wypłaty środków beneficjentom zmarłego członka OFE.

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące