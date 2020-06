Sieć Moya zapowiada kolejne stacje. 350 nowych w najbliższych trzech latach

Sieć stacji paliw Moya nie zwalnia. W 2020 r. planuje otworzyć 50 stacji, a do 2023 r. – w sumie 350. Koronawirus nic w tych planach nie zmienił.

- Jednym z przykładów może być np. to, w jaki sposób funkcjonowały urzędy, co przekładało się na to, że uzyskanie pozwoleń i kluczowych dokumentów było bardzo trudne, a czasami niemożliwe. Z naszej perspektywy, prężnie rozwijającej się firmy, brakuje jednolitego podejścia w urzędach w całym kraju – zauważył.